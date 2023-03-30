Усманова Фэриза Хайрулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова Фэриза Хайрулловна

Место рождения

д. Кшанны Аургазинский район БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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1946 г.р.
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Добавил:

ГУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усманов Хайрулло

Мать: не указана

д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
27.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

Рождение ребёнка
09.03.1946

Сын: Уразаев Рифкат Хусаинович

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

г.Ташкент,Узбекская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уразаев Хусаин

Смерть
2000
город Ташкент