Усманова Фэриза Хайрулловна
Место рожденияд. Кшанны Аургазинский район БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усманов Хайрулло
Мать: не указана
д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
27.12.1935
Рождение ребёнка
09.03.1946
Сын: Уразаев Рифкат Хусаинович
Отец ребёнка: Уразаев Хусаин
г.Ташкент,Узбекская ССР
Смерть
2000
город Ташкент