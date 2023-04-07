Усманов Хайрулло
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Усманов ГАБДУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
1922
Сын: Усманов ГЫБАДУЛЛА ХАЙРУЛЛОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усманова Фэриза Хайрулловна
Мать ребёнка: не указана
д. Кшанны Аургазинский район БАССР
Смерть
Неизвестно