Уразаев Рифкат Хусаинович
Место рожденияг.Ташкент,Узбекская ССР
Дата рождения09.03.1946
Дата смерти15.10.2007
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1946
Отец: Уразаев Хусаин
г.Ташкент,Узбекская ССР
Бракосочетание
11.03.1970
Жена: скрыто настройками приватности
г.Ташкент
Рождение ребёнка
16.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ташкент,Узбекская ССР
Рождение ребёнка
01.04.1973
Сын: Уразаев Рамиль Рифкатович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.ТАШКЕНТ,УЗБЕКСКАЯ ССР
Рождение ребёнка
22.02.1977
Дочь: Уразаева Гузалия Рифкатовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Ташкент,Узбекская ССР
Смерть
15.10.2007