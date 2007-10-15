Уразаев Рифкат Хусаинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразаев Рифкат Хусаинович

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Место рождения

г.Ташкент,Узбекская ССР

Дата рождения

09.03.1946

Дата смерти

15.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
1973 г.р.
1977 г.р.

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1946

Отец: Уразаев Хусаин

Мать: Усманова Фэриза Хайрулловна

г.Ташкент,Узбекская ССР
Бракосочетание
11.03.1970

Жена: скрыто настройками приватности

г.Ташкент
Рождение ребёнка
16.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ташкент,Узбекская ССР
Рождение ребёнка
01.04.1973

Сын: Уразаев Рамиль Рифкатович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.ТАШКЕНТ,УЗБЕКСКАЯ ССР
Рождение ребёнка
22.02.1977

Дочь: Уразаева Гузалия Рифкатовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Ташкент,Узбекская ССР
Смерть
15.10.2007
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