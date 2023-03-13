Воронинъ Онисимъ
Место рожденияПокровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1728
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Воронинъ Григорий
Мать: не указана
Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Горшкова Софья
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Васильева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Тараканова Степанида
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Васильева
Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Лаптева Лукерья
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно