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Воронинъ Онисимъ

Место рождения

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1728

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Воронинъ Григорий

Мать: не указана

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1752

Дочь: Горшкова Софья

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Васильева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Тараканова Степанида

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Васильева

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Лаптева Лукерья

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Авдотья Васильева