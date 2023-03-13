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Воронина Авдотья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Горшкова Софья

Отец ребёнка: Воронинъ Онисимъ

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Тараканова Степанида

Отец ребёнка: Воронинъ Онисимъ

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Лаптева Лукерья

Отец ребёнка: Воронинъ Онисимъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинъ Онисимъ

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