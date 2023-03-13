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Тараканова (Воронина) Степанида

Место рождения

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Воронинъ Онисимъ

Мать: Воронина Авдотья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таракановъ Андрей

Рождение ребёнка
1776

Сын: Таракановъ Федоръ

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Тараканова) Хрестинья

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Таракановъ Поликарпъ

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Таракановъ Ефимъ

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Таракановъ Иванъ

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Таракановъ Сергей

Отец ребёнка: Таракановъ Андрей

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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