Тараканова (Воронина) Степанида
Место рожденияПокровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Воронинъ Онисимъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1776
Сын: Таракановъ Федоръ
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Тараканова) Хрестинья
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1780
Сын: Таракановъ Поликарпъ
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1784
Сын: Таракановъ Ефимъ
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1787
Сын: Таракановъ Иванъ
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей
Рождение ребёнка
1794
Сын: Таракановъ Сергей
Отец ребёнка: Таракановъ Андрей