Таракановъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Таракановъ Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Сын: Таракановъ Федоръ
Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Тараканова) Хрестинья
Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида
Рождение ребёнка
1780
Сын: Таракановъ Поликарпъ
Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида
Рождение ребёнка
1784
Сын: Таракановъ Ефимъ
Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида
Рождение ребёнка
1787
Сын: Таракановъ Иванъ
Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида
Рождение ребёнка
1794
Сын: Таракановъ Сергей
Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида