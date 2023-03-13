Таракановъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таракановъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Таракановъ Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараканова (Воронина) Степанида

Рождение ребёнка
1776

Сын: Таракановъ Федоръ

Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Тараканова) Хрестинья

Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Таракановъ Поликарпъ

Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Таракановъ Ефимъ

Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Таракановъ Иванъ

Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Таракановъ Сергей

Мать ребёнка: Тараканова (Воронина) Степанида

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

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