Воронинъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Воронинъ Онисимъ
Мать ребёнка: не указана
Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1730
Сын: Воронинъ Леонтий
Мать ребёнка: не указана
Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1732
Сын: Воронинъ Кириллъ
Мать ребёнка: не указана
Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана