Воронинъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронинъ Кириллъ

Воронинъ Кириллъ

Место рождения

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда

Дата рождения

1732

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Воронинъ Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1759

Дочь: (Воронина) Матрена

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова

Рождение ребёнка
1761

Сын: Воронинъ Никита

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.