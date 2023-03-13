Воронинъ Кириллъ
Место рожденияПокровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Дата рождения1732
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Воронинъ Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1759
Дочь: (Воронина) Матрена
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1761
Сын: Воронинъ Никита
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область