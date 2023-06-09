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Воронинъ Никита

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Воронинъ Кириллъ

Мать: Воронина Авдотья Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Авдотья Иванова