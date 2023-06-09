Воронинъ Никита
Место рождения
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Воронинъ Кириллъ
Мать: Воронина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Воронина Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Авдотья Иванова