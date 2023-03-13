Воронина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Воронинъ Кириллъ
Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1761
Сын: Воронинъ Никита
Отец ребёнка: Воронинъ Кириллъ
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронинъ Кириллъ