Воронина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронина Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Воронинъ Кириллъ

Покровское Бутормино тожъ, Арзамасскаго уезда
Рождение ребёнка
1761

Сын: Воронинъ Никита

Отец ребёнка: Воронинъ Кириллъ

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинъ Кириллъ

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