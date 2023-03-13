Воронина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронина Авдотья Иванова

Воронина Авдотья Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Воронинъ Никита

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Воронинъ Никита

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Стефанида

Отец ребёнка: Воронинъ Никита

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинъ Никита

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close