Воронина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Воронинъ Никита
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Воронинъ Никита
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Стефанида
Отец ребёнка: Воронинъ Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронинъ Никита