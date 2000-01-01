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Сатин Григорий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Сатин Пётр Иванович

Мать: Сатина Наталия Афанасьевна

Рождение ребёнка
03.01.1905

Дочь: Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.08.1909

Сын: Сатин Павлин Григорьевич

Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
13.01.1915

Сын: Сатин Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна

Челябинская обл., Шумовский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Григорьевна

Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сатина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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