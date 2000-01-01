Сатин Григорий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Сатин Пётр Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1905
Дочь: Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.08.1909
Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
13.01.1915
Сын: Сатин Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна
Челябинская обл., Шумовский с/с
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Григорьевна
Мать ребёнка: Сатина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сатина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно