Сатина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1905

Дочь: Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.08.1909

Сын: Сатин Павлин Григорьевич

Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
13.01.1915

Сын: Сатин Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович

Челябинская обл., Шумовский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Григорьевна

Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
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