Сатина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1905
Дочь: Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.08.1909
Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
13.01.1915
Сын: Сатин Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович
Челябинская обл., Шумовский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Григорьевна
Отец ребёнка: Сатин Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно