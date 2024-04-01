Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
Бракосочетание
19.01.1903
Жена: Ченцова Ксения Георгиева
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 22 ж. 24
Рождение ребёнка
05.11.1903
Сын: Ченцов Павел Андреев
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
Рождение ребёнка
14.04.1906
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
Рождение ребёнка
02.09.1910
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
Рождение ребёнка
14.07.1913
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
выпись дана 03.09.1926 г св-во 315251 15.01.51г
Рождение ребёнка
10.02.1916
Дочь: Валентина Андреева
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
выпись выдана 02.09.1936г, 10.12.1935г
Рождение ребёнка
30.12.1917
Сын: Ченцов Петр Андреев
Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева
Смерть
Неизвестно