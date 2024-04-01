Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1879

Отец: Ченцов Георгий Казак Пос. Плосского Акимов

Мать: Ченцова Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ченцов Леонид Андреев

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

Бракосочетание
19.01.1903

Жена: Ченцова Ксения Георгиева

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 22 ж. 24
Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Ченцов Павел Андреев

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

Рождение ребёнка
14.04.1906

Сын: Ченцов Леонид Андреев

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

Рождение ребёнка
02.09.1910

Сын: Ченцов Феодосий Андреев

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

Рождение ребёнка
14.07.1913

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

выпись дана 03.09.1926 г св-во 315251 15.01.51г
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Валентина Андреева

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

выпись выдана 02.09.1936г, 10.12.1935г
Рождение ребёнка
30.12.1917

Сын: Ченцов Петр Андреев

Мать ребёнка: Ченцова Ксения Георгиева

Смерть
Неизвестно
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