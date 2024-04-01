Ченцов Георгий Казак Пос. Плосского Акимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ченцов Аким
Мать: Ченцова ?
Рождение ребёнка
13.10.1879
Сын: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев
Мать ребёнка: Ченцова Александра Евдокимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова Александра Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно