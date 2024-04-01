Ченцов Георгий Казак Пос. Плосского Акимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Георгий Казак Пос. Плосского Акимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ченцов Аким

Мать: Ченцова ?

Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Мать ребёнка: Ченцова Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Филип Георгиев

Мать ребёнка: Ченцова Александра Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченцова Александра Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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