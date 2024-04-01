Ченцов Филип Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1899
Сын: Ченцов Павел Филипов
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Рождение ребёнка
22.10.1902
Дочь: Елизавета Филипова
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Рождение ребёнка
22.11.1905
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1905
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Рождение ребёнка
19.10.1908
Дочь: Анна Филипова
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Рождение ребёнка
30.04.1911
Дочь: Зоя Филипова
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
свид-во выдано 27.05 1920г №1608, выдана справка для школы 17.08.28г, выпись выдана 03.06.36г.
Рождение ребёнка
05.11.1913
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Рождение ребёнка
31.12.1914
Сын: Ченцов Павел Филипов
Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно