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Ченцов Филип Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ченцов Георгий Казак Пос. Плосского Акимов

Мать: Ченцова Александра Евдокимова

Рождение ребёнка
04.11.1899

Сын: Ченцов Павел Филипов

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Рождение ребёнка
22.10.1902

Дочь: Елизавета Филипова

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Рождение ребёнка
22.11.1905

Сын: Ченцов Михаил Филипов

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Ченцов Андрей Филипов

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: Анна Филипова

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Рождение ребёнка
30.04.1911

Дочь: Зоя Филипова

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

свид-во выдано 27.05 1920г №1608, выдана справка для школы 17.08.28г, выпись выдана 03.06.36г.
Рождение ребёнка
05.11.1913

Сын: Ченцов Михаил Филипов

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Рождение ребёнка
31.12.1914

Сын: Ченцов Павел Филипов

Мать ребёнка: Ченцова Акилина Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченцова Акилина Георгиева

Смерть
Неизвестно
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