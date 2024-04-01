Ченцова (Андреева) Ксения Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцова (Андреева) Ксения Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: Андреев Егор Казак Выс. Камышловского Андреев

Мать: Андреева Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ченцов Леонид Андреев

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Бракосочетание
19.01.1903

Муж: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
М. 22 ж. 24
Рождение ребёнка
05.11.1903

Сын: Ченцов Павел Андреев

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Рождение ребёнка
14.04.1906

Сын: Ченцов Леонид Андреев

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Рождение ребёнка
02.09.1910

Сын: Ченцов Феодосий Андреев

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Рождение ребёнка
14.07.1913

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

выпись дана 03.09.1926 г св-во 315251 15.01.51г
Рождение ребёнка
10.02.1916

Дочь: Валентина Андреева

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

выпись выдана 02.09.1936г, 10.12.1935г
Рождение ребёнка
30.12.1917

Сын: Ченцов Петр Андреев

Отец ребёнка: Ченцов Андрей Казак Пос. Плосского Георгиев

Смерть
Неизвестно
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