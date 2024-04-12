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Шемигон Анна Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1871

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Краснокутская Наталья Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
12.01.1874

Сын: Шемигон Михаил Павлович

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
16.01.1876

Дочь: Евгения Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

ГАДО , Ф - 265-1-3, м/к-1876г.,л-81,зап-3
Рождение ребёнка
30.08.1878

Дочь: Ефимия Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Рождение ребёнка
?.03.1881

Дочь: Агриппина Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
20.09.1882

Дочь: Хевронья Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Шемигон Григорий Павлович

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
29.03.1892

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шемигон Семен Павлович

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Рождение ребёнка
?.08.1912

Сын: Шемигон Трофим Павлович

Отец ребёнка: Шемигон Павел Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемигон Павел Трофимович

Смерть
Неизвестно
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