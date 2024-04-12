(Шемигон) Ефимия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шемигон) Ефимия Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

30.08.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
30.08.1878

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Крещение
31.08.1878
Godparents:Криволукские крестьяне : Илья Григорьевич Бородаев и Матвея Матвеевича Рубана жена София Симеоновна
Смерть
Неизвестно
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