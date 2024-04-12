(Шемигон) Ефимия Павловна
Место рождения
Дата рождения30.08.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1878
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
ГАДО , ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-96,зап-35
Крещение
31.08.1878
Godparents:Криволукские крестьяне : Илья Григорьевич Бородаев и Матвея Матвеевича Рубана жена София Симеоновна
Смерть
Неизвестно