Шемигон Семен Павлович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
Рождение ребёнка
11.08.1916
Дочь: Юлия Семеновна
Мать ребёнка: Шемигон Агафия Константиновна
Рождение ребёнка
?.02.1919
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Шемигон Агафия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно