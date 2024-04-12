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Шемигон Семен Павлович

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

Рождение ребёнка
11.08.1916

Дочь: Юлия Семеновна

Мать ребёнка: Шемигон Агафия Константиновна

Рождение ребёнка
?.02.1919

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Шемигон Агафия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шемигон Агафия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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