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(Шемигон) Ольга Павловна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

29.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.03.1885
Godparents:Криволукские крестьяне: Григорий Трофимович Шемигон и Юлиания Ивановича Клименко жена-Гликерия Евсеева
Рождение
29.03.1892

Отец: Шемигон Павел Трофимович

Мать: Шемигон Анна Павловна

ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Смерть
Неизвестно
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