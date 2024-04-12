(Шемигон) Ольга Павловна
Место рождения
Дата рождения29.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
29.03.1885
Godparents:Криволукские крестьяне: Григорий Трофимович Шемигон и Юлиания Ивановича Клименко жена-Гликерия Евсеева
Рождение
29.03.1892
Отец: Шемигон Павел Трофимович
Мать: Шемигон Анна Павловна
ГАДО , Ф - 265-1-7, и/к-1885г.,лист-69,зап-25
Смерть
Неизвестно