Наконечный Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Николай Иванович

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Место рождения

г.Хабаровск

Дата рождения

1936

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Около 1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Наконечный Иван

Мать: Ефросинья Савельевна

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Около 1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1989
Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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