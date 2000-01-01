Наконечный Николай Иванович
Место рожденияг.Хабаровск
Дата рождения1936
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Наконечный Иван
Мать: Ефросинья Савельевна
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
Около 1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1989
Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска