Наконечный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наконечный Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1912 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Сын: Наконечный Альберт Иванович

Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
1936

Сын: Наконечный Николай Иванович

Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна

г.Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Савельевна

Смерть
Около 1937
Причина смерти: Репрессирован
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