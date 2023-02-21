Наконечный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Сын: Наконечный Альберт Иванович
Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
1936
Сын: Наконечный Николай Иванович
Мать ребёнка: Ефросинья Савельевна
г.Хабаровск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Савельевна
Смерть
Около 1937
Причина смерти: Репрессирован