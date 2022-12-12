(Черепанова) Ефросинья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черепанова) Ефросинья Савельевна

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Место рождения

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Около 1984

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Черепанов Савелий Перфирьевич

Мать: Черепанова Анна

Нововоскресеновка, Шимановский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Наконечный Альберт Иванович

Отец ребёнка: Наконечный Иван

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
1936

Сын: Наконечный Николай Иванович

Отец ребёнка: Наконечный Иван

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
?.09.1941

Сын: Черепанов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей

г.Хабаровск
Рождение ребёнка
20.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей

г.Хабаровск, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наконечный Иван

Смерть
Около 1984
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска
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