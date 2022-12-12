(Черепанова) Ефросинья Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиОколо 1984
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Черепанов Савелий Перфирьевич
Мать: Черепанова Анна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Наконечный Альберт Иванович
Отец ребёнка: Наконечный Иван
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
1936
Сын: Наконечный Николай Иванович
Отец ребёнка: Наконечный Иван
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
?.09.1941
Сын: Черепанов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Андрей
г.Хабаровск
Рождение ребёнка
20.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андрей
г.Хабаровск, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наконечный Иван
Смерть
Около 1984
г.Хабаровск
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище г.Хабаровска