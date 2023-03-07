Анисимова (Ложкина) Марья Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Параскева Спиридонова
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Феклиния Спиридонова
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов
Рождение ребёнка
1783
Сын: Анисимов Панкрат Спиридонов
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Евгения Спиридонова
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Анисимов Антон Спиридонов
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Елена Спиридонова
Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно