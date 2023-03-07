Анисимова (Ложкина) Марья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Ложкина) Марья Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Параскева Спиридонова

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Феклиния Спиридонова

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов

Рождение ребёнка
1783

Сын: Анисимов Панкрат Спиридонов

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Евгения Спиридонова

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1790

Сын: Анисимов Антон Спиридонов

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Елена Спиридонова

Отец ребёнка: Анисимов Спиридон Кодратов

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Спиридон Кодратов

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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