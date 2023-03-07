Анисимов Антон Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Анисимова Василина
Рождение ребёнка
1812
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анисимова Василина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Василина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно