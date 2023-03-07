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Анисимов Антон Спиридонов

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Место рождения

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Анисимов Спиридон Кодратов

Мать: Анисимова Марья Стефанова

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Анисимова Василина

Рождение ребёнка
1812

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Василина

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Василина

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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