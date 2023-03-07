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Анисимов Панкрат Спиридонов

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Место рождения

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Жена

1785 г.р.

Дети

1803 г.р.
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1807 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Анисимов Спиридон Кодратов

Мать: Анисимова Марья Стефанова

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Рождение ребёнка
1803

Сын: Анисимов Анисифор Панкратов

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1807

Сын: Анисимов Иов Панкратов

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анисимова Федосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Федосия

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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