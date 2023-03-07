Анисимов Панкрат Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1803
Рождение ребёнка
1803
Сын: Анисимов Анисифор Панкратов
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Анисимова Федосия
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1814
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисимова Федосия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816