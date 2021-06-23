Игонен Роза Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1932
Дата смерти23.06.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932
Отец: Хюринен Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
04.09.1957
Дочь: Игонен Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Игонен Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1959
Дочь: Рямо Мария Ивановна
Отец ребёнка: Игонен Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1967
Отец ребёнка: Игонен Иван Иванович
Смерть
23.06.2021