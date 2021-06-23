Игонен Роза Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игонен Роза Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1932

Дата смерти

23.06.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1932

Отец: Хюринен Пётр Семёнович

Мать: Кекконен Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1957

Дочь: Игонен Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Игонен Иван Иванович

Рождение ребёнка
22.11.1959

Дочь: Рямо Мария Ивановна

Отец ребёнка: Игонен Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.02.1967

Сын: Игонен Михаил Иванович

Отец ребёнка: Игонен Иван Иванович

Смерть
23.06.2021
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