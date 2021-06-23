Кекконен Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кекконен Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1899

Дата смерти

?.09.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1926

Дочь: Хюринен Лемпи Петровна

Отец ребёнка: Хюринен Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
30.04.1930

Сын: Хюринен Пётр Петрович

Отец ребёнка: Хюринен Пётр Семёнович

Рождение ребёнка
02.08.1932

Дочь: Игонен Роза Петровна

Отец ребёнка: Хюринен Пётр Семёнович

Смерть
?.09.1977
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