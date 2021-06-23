Кекконен Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1899
Дата смерти?.09.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1926
Дочь: Хюринен Лемпи Петровна
Отец ребёнка: Хюринен Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
30.04.1930
Отец ребёнка: Хюринен Пётр Семёнович
Рождение ребёнка
02.08.1932
Дочь: Игонен Роза Петровна
Отец ребёнка: Хюринен Пётр Семёнович
Смерть
?.09.1977