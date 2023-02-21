Хюринен Пётр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хюринен Пётр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1888

Дата смерти

?.03.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1926

Дочь: Хюринен Лемпи Петровна

Мать ребёнка: Кекконен Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1930

Сын: Хюринен Пётр Петрович

Мать ребёнка: Кекконен Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1932

Дочь: Игонен Роза Петровна

Мать ребёнка: Кекконен Евдокия Ивановна

Смерть
?.03.1953
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