Хюринен Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.09.1888
Дата смерти?.03.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1926
Дочь: Хюринен Лемпи Петровна
Мать ребёнка: Кекконен Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
30.04.1930
Мать ребёнка: Кекконен Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1932
Дочь: Игонен Роза Петровна
Мать ребёнка: Кекконен Евдокия Ивановна
Смерть
?.03.1953