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Рямо Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1959

Отец: Игонен Иван Иванович

Мать: Игонен Роза Петровна

Рождение ребёнка
27.12.1984

Дочь: Рямо Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1986

Сын: Рямо Эдуард Викторович

Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович

Рождение ребёнка
10.09.1988

Дочь: Рямо Ангелина Викторовна

Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1996

Дочь: Рямо Эва Викторовна

Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рямо Виктор Иванович

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