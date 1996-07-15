Рямо Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1959
Отец: Игонен Иван Иванович
Мать: Игонен Роза Петровна
Рождение ребёнка
27.12.1984
Дочь: Рямо Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1986
Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1988
Дочь: Рямо Ангелина Викторовна
Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1996
Дочь: Рямо Эва Викторовна
Отец ребёнка: Рямо Виктор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рямо Виктор Иванович