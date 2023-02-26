Пётр Васильев
Место рожденияд.Шмыри - Гари Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1815
Отец: Василий Матвеев
Мать: Марфа Владимирова
д.Шмыри - Гари Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1839
Жена: Параскева (Еремеева)
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дария Васильева
Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)
Рождение ребёнка
17.10.1842
Дочь: Коноводова Параскева Петрова
Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)
Рождение ребёнка
14.01.1845
Сын: Антоний Петров
Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)
Бракосочетание
11.11.1860
Жена: Анна Савельева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно