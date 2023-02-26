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Пётр Васильев

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Место рождения

д.Шмыри - Гари Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Василий Матвеев

Мать: Марфа Владимирова

д.Шмыри - Гари Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.07.1839

Жена: Параскева (Еремеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дария Васильева

Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1842

Дочь: Коноводова Параскева Петрова

Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1845

Сын: Антоний Петров

Мать ребёнка: Параскева (Еремеева)

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Анна Савельева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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