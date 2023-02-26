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Параскева (Еремеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.07.1839

Муж: Пётр Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Феодосия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Дария Васильева

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1842

Дочь: Коноводова Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1845

Сын: Антоний Петров

Отец ребёнка: Пётр Васильев

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
До 1861
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