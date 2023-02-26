Параскева (Еремеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.07.1839
Муж: Пётр Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Феодосия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Дария Васильева
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
17.10.1842
Дочь: Коноводова Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Рождение ребёнка
14.01.1845
Сын: Антоний Петров
Отец ребёнка: Пётр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
До 1861