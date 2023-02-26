Марфа Владимирова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815
Сын: Пётр Васильев
Отец ребёнка: Василий Матвеев
д.Шмыри - Гари Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно