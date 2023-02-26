Марфа Владимирова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Владимирова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

Шмыри, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Пётр Васильев

Отец ребёнка: Василий Матвеев

д.Шмыри - Гари Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно