Ларионова (Фролова) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Фролова) Анна Яковлевна

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Место рождения

станица Заренда. Родители из Баевки

Дата рождения

1867

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

станица Заренда. Родители из Баевки
Бракосочетание
14.01.1885

Муж: Ларионов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
27.04.1885

Дочь: Марфа Иосифовна

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
10.11.1886

Сын: Ларионов Иван Иосифович

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
До 1886

Сын: Ларионов Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ларионов Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
20.05.1900

Сын: Ларионов Константин Иосифович

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.10.1902

Дочь: Пелагея Иосифовна

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Юлия Иосифовна

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Рождение ребёнка
16.03.1908

Сын: Ларионов Трофим Иосифович

Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич

Смерть
После 1908
станица Щучинская
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