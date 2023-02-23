Ларионова (Фролова) Анна Яковлевна
Место рождениястаница Заренда. Родители из Баевки
Дата рождения1867
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
станица Заренда. Родители из Баевки
Бракосочетание
14.01.1885
Рождение ребёнка
27.04.1885
Дочь: Марфа Иосифовна
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
10.11.1886
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Казахстан, ст. Щучинская
Рождение ребёнка
До 1886
Сын: Ларионов Михаил Иосифович
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ларионов Андрей Иосифович
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
20.05.1900
Сын: Ларионов Константин Иосифович
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Казахстан, станица Щучинская
Рождение ребёнка
19.10.1902
Дочь: Пелагея Иосифовна
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: Юлия Иосифовна
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Рождение ребёнка
16.03.1908
Сын: Ларионов Трофим Иосифович
Отец ребёнка: Ларионов Иосиф Кузьмич
Смерть
После 1908
станица Щучинская