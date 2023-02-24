Ларионов Иван Иосифович
Место рожденияКазахстан, ст. Щучинская
Дата рождения10.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1886
Отец: Ларионов Иосиф Кузьмич
Мать: Ларионова Анна Яковлевна
Казахстан, ст. Щучинская
Бракосочетание
11.02.1905
Жена: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
15.11.1905
Сын: Ларионов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Ларионов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
11.09.1908
Сын: Ларионов Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
18.07.1913
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
28.09.1914
Дочь: Таисия Ивановна
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Ларионов Георгий Иванович
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ольга Кузминична
Смерть
Неизвестно