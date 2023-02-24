Ларионов Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛарионов Иван Иосифович

Ларионов Иван Иосифович

avatar

Место рождения

Казахстан, ст. Щучинская

Дата рождения

10.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1886

Отец: Ларионов Иосиф Кузьмич

Мать: Ларионова Анна Яковлевна

Казахстан, ст. Щучинская
Бракосочетание
11.02.1905

Жена: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
15.11.1905

Сын: Ларионов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Ларионов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
11.09.1908

Сын: Ларионов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Ларионов Иван Иванович

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
28.09.1914

Дочь: Таисия Ивановна

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Ларионов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Ольга Кузминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close