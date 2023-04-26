(Дорогова) Ольга Кузминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.02.1905
Рождение ребёнка
15.11.1905
Сын: Ларионов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
20.01.1907
Сын: Ларионов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
11.09.1908
Сын: Ларионов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
18.07.1913
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
28.09.1914
Дочь: Таисия Ивановна
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1916
Сын: Ларионов Георгий Иванович
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович
Смерть
Неизвестно