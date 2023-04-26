(Дорогова) Ольга Кузминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дорогова) Ольга Кузминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1905

Муж: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
15.11.1905

Сын: Ларионов Григорий Иванович

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Ларионов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
11.09.1908

Сын: Ларионов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
18.07.1913

Сын: Ларионов Иван Иванович

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
28.09.1914

Дочь: Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
01.01.1916

Сын: Ларионов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ларионов Иван Иосифович

Смерть
Неизвестно
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