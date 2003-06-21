(Солодовников) Алла Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1934
Дата смерти21.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934
Рождение ребёнка
16.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акелин Владимир Васильевич
г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акелин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
21.06.2003
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"