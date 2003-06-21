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(Солодовников) Алла Евгеньевна

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Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

05.11.1934

Дата смерти

21.06.2003

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1934

Отец: Солодовников Евгений Сергеевич

Мать: Солодовников Ольга Филипповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акелин Владимир Васильевич

г.Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акелин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акелин Владимир Васильевич

Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
21.06.2003
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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