Акелин Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Солодовников) Алла Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
16.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Солодовников) Алла Евгеньевна
Смерть
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"