Акелин Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акелин Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Солодовников) Алла Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Солодовников) Алла Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"
Рождение ребёнка
16.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Солодовников) Алла Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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