Солодовников Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения25.09.1907
Дата смерти23.08.1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Алла Евгеньевна
Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Станислав Евгеньевич
Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
23.08.1942
Кречетово, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
с.Кречетово