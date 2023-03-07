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Солодовников Евгений Сергеевич

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Место рождения

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

25.09.1907

Дата смерти

23.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1907

Отец: Солодовников Сергей Ильич

Мать: Солодовников Александра Александровна

Чапаев, Акжаикский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Алла Евгеньевна

Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Станислав Евгеньевич

Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Ольга Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Ольга Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
23.08.1942
Кречетово, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
с.Кречетово
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