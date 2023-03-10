Солодовников (Морозов) Ольга Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1907
Дата смерти28.03.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.1934
Дочь: Алла Евгеньевна
Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
28.03.1988
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"