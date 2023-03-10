Солодовников (Морозов) Ольга Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Морозов) Ольга Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1907

Дата смерти

28.03.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1934

Дочь: Алла Евгеньевна

Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Евгений Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Евгений Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
Смерть
28.03.1988
г.Ташкент, Узбекистан
Отсутствует в базе "Фамилио"
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