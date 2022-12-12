Горемыкин Владимир Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоремыкин Владимир Афанасьевич

Горемыкин Владимир Афанасьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1919

Дата смерти

05.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1919

Отец: Горемыкин Афанасий Васильевич

Мать: Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 11.06.1955

Дочь: Карпекина Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Горемыкина Ирина Дмитриевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Бузмакова Наталия Владимировна

Мать ребёнка: Горемыкина Ирина Дмитриевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1962

Дочь: Лебедева Марина Владимировна

Мать ребёнка: Горемыкина Ирина Дмитриевна

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горемыкина Ирина Дмитриевна

Смерть
05.05.1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close