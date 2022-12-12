Горемыкин Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1919
Дата смерти05.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1919
Отец: Горемыкин Афанасий Васильевич
Мать: Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 11.06.1955
Дочь: Карпекина Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Горемыкина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Бузмакова Наталия Владимировна
Мать ребёнка: Горемыкина Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.01.1962
Дочь: Лебедева Марина Владимировна
Мать ребёнка: Горемыкина Ирина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.1992