Горемыкина (Беспалденова) Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1929
Дата смерти21.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1929
Отец: Беспалденов Дмитрий Алексеевич
Мать: Фекла Афанасьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 11.06.1955
Дочь: Карпекина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Горемыкин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Бузмакова Наталия Владимировна
Отец ребёнка: Горемыкин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1962
Дочь: Лебедева Марина Владимировна
Отец ребёнка: Горемыкин Владимир Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.2013