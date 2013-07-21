Горемыкина (Беспалденова) Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горемыкина (Беспалденова) Ирина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1929

Дата смерти

21.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1929

Отец: Беспалденов Дмитрий Алексеевич

Мать: Фекла Афанасьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 11.06.1955

Дочь: Карпекина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Горемыкин Владимир Афанасьевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Бузмакова Наталия Владимировна

Отец ребёнка: Горемыкин Владимир Афанасьевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
26.01.1962

Дочь: Лебедева Марина Владимировна

Отец ребёнка: Горемыкин Владимир Афанасьевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горемыкин Владимир Афанасьевич

Смерть
21.07.2013
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