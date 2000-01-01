Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1893

Дата смерти

27.11.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1919

Сын: Горемыкин Владимир Афанасьевич

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
19.09.1921

Сын: Горемыкин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1924

Сын: Горемыкин Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
20.01.1927

Сын: Горемыкин Виталий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
04.06.1931

Сын: Горемыкин Геннадий Афанасьевич

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Горемыкина Нелла Афанасьевна

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Горемыкина Галина Афанасьевна

Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич

Смерть
27.11.1978
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