Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1893
Дата смерти27.11.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1919
Сын: Горемыкин Владимир Афанасьевич
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
19.09.1921
Сын: Горемыкин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
20.05.1924
Сын: Горемыкин Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1927
Сын: Горемыкин Виталий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
04.06.1931
Сын: Горемыкин Геннадий Афанасьевич
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Горемыкина Нелла Афанасьевна
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Горемыкина Галина Афанасьевна
Отец ребёнка: Горемыкин Афанасий Васильевич
Смерть
27.11.1978