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Баранов Григорий Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

1722

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Баранов Лука Иванович

Мать: Баранова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
новгородский помещик
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1690

Сын: Баранов Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна

Рождение ребёнка
1710

Сын: Баранов Авраам Григорьевич

Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна

Смерть
1722

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