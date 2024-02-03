Баранов Григорий Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смерти1722
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Баранов Лука Иванович
Мать: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
новгородский помещик
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна
Рождение ребёнка
1710
Сын: Баранов Авраам Григорьевич
Мать ребёнка: Баранова Аграфена Михайловна
Смерть
1722