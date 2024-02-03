Баранова Аграфена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Аграфена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Захар Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1690

Сын: Баранов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич

Рождение ребёнка
1710

Сын: Баранов Авраам Григорьевич

Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич

Смерть
Неизвестно

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