Баранова Аграфена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Захар Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич
Рождение ребёнка
1710
Сын: Баранов Авраам Григорьевич
Отец ребёнка: Баранов Григорий Лукич
Смерть
Неизвестно