Баранова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Петр Лукич

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Василий Лукич

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Лука Иванович

Рождение ребёнка
1660

Сын: Баранов Павел Лукич

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович

Рождение ребёнка
1670

Сын: Баранов Григорий Лукич

Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович

Смерть
Неизвестно

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