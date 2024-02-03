Баранова Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Петр Лукич
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1660
Сын: Баранов Павел Лукич
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович
Рождение ребёнка
1670
Отец ребёнка: Баранов Лука Иванович
Смерть
Неизвестно