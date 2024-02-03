Баранов Лука Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1630
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630
Отец: Баранов Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Петр Лукич
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баранова Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
новгородский помещик
Рождение ребёнка
1660
Сын: Баранов Павел Лукич
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: Баранова Авдотья
Смерть
Неизвестно