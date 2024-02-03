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Баранов Лука Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1630

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1630

Отец: Баранов Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Петр Лукич

Мать ребёнка: Баранова Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Василий Лукич

Мать ребёнка: Баранова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
новгородский помещик
Рождение ребёнка
1660

Сын: Баранов Павел Лукич

Мать ребёнка: Баранова Авдотья

Рождение ребёнка
1670

Сын: Баранов Григорий Лукич

Мать ребёнка: Баранова Авдотья

Смерть
Неизвестно

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