Иван Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

Жена

До 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: Сергей Гаврилов

Мать: ?

Бракосочетание
13.01.1835

Жена: Параскева Кириллова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1835
отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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