Иван Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: Сергей Гаврилов
Мать: ?
Бракосочетание
13.01.1835
Жена: Параскева Кириллова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1835
отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно